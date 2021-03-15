Retina taramasıyla çocuklarda otizmi erken tespit edebilen yöntem geliştirildi

Hong Kong’da bir bilim insanı, makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanımıyla altı yaşa kadar çocuklara retina taraması yaparak erken otizm ya da otizm riskini belirleyen bir yöntem geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Chinese University of Hong Kong’dan Prof. Benny Zee bu yılın sonunda geliştirdiği yöntemin ticari bir ürün olarak piyasa çıkmasını umuyor.

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Retinal tarama sayesinde çocuklarda otizmin erken tespit edilerek, sonucunda tedavinin iyileştirilebileceğini belirten Zee, “Hala büyümekte ve gelişmekte oldukları dönemde erken müdahale önemli. Başarılı olma şansınızı artırır” dedi.

Söz konusu yöntemde yüksek çözünürlüklü kamera, gözdeki damarlar ve lif katmanları dahil bazı faktörlerin kombinasyonunu analiz eden bir yazılımla birlikte kullanılıyor.

Yöntemin mucidi bu teknoloji sayasinde otizm riski olan çocukların tespit edilerek daha erken tadavi programlarına dahil edilebileceğini belirtti.

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Yöntemin deney aşamasında 46’sı otizmli, 24’ü kontrol grubunda olmak üzere 70 çocuk test edildi. Otizmli çocukları tespit etme oranı yüzde 95.7 olarak açıklandı. En küçük çocuğun altı yaşında olduğu deney grubunda yaş ortalaması 13’tü.

Çalışmadan elde edilen bulgular EClinicalMedicine dergisinde yayınlandı.