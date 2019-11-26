Resulayn’da YPG’den bombalı araçla saldırı: 17 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre Barış Pınarı Harekatı’nda YPG’den alınan ilçe merkezinde bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı YPG’nin yaptığını belirterek 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla yaralının olduğunu duyurdu.
Olay yerine Türkiye’den çok sayıda ambulans gönderildi. Saldırıda yaralananlardan durumu ağır olanlar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Saldırının ardından hem sınır hattında hem de ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.