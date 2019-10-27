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Yaramazlara biraz batar!

Resulayn’da YPG saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde YPG’lilerin saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle: “Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.”

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