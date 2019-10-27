Resulayn’da YPG saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmaktan, tabana kulak verilmemesinden şikayet ederek, “İtaat et, rahat et” düsturunun kendisine göre olmadığı için istifa ettiğini duyurdu.