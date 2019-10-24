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Yaramazlara biraz batar!

Resulayn’da beş asker yaralandı

Suriye’nin Resulayn kentinde beş asker insansız hava aracı, havan ve hafif silah saldırılarıyla yaralandı.

Fotoğraf: MSB

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklaması şöyle: “Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.”

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Türkiye ve ABD 17 Ekim tarihinde, YPG’lilerin 120 saat içinde Suriye’nin kuzeyinden çekileceği konusunda anlaşmaya varmıştı.

DSG: Resulayn’dan tamamen çekildik

Erdoğan: Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda harekata aynen devam ederiz

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