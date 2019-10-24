Resulayn’da beş asker yaralandı

Suriye’nin Resulayn kentinde beş asker insansız hava aracı, havan ve hafif silah saldırılarıyla yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklaması şöyle: “Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.”
Türkiye ve ABD 17 Ekim tarihinde, YPG’lilerin 120 saat içinde Suriye’nin kuzeyinden çekileceği konusunda anlaşmaya varmıştı.