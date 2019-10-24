Resulayn’da beş asker yaralandı

İstanbul Adliyesi’ndeki ‘FETÖ borsası’ soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfi Karabacak hakkında ‘rüşvet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘nüfuz ticareti’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından 7 yıl 10 aydan 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.