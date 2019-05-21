Resul Tosun: Yine Saadet!

2015 seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak bey, CNN Türk’te soruları cevaplıyordu. Spiker “SP’nin yapmayı düşündüğü ama AK Parti’nin yapmadığı ne var” sorusu karşısında durakladı, bir cevap veremedi sonunda Suriye politikası üzerine birkaç söz söyleyerek geçiştirdi.

Yoktu da ondan.

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AK Parti iktidarının yanlışları yok mudur? Vardır. Ama SP tabanı ile köprüleri atacak boyutta değildir.

Tekrar ediyorum AK Parti tabanı ile SP tabanı kardeştir. Ve tekrar yazıyorum hakaret boyutuna ulaşmadıkça SP’nin eleştirileri hükümeti ikaz açısından faydalıdır!

Resul Tosun’un yazısı