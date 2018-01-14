Resul Tosun: Teröre karşı ciddi mücadele veren tek ülke Türkiye’dir

Bölgede teröre karşı ciddi mücadele veren tek ülke Türkiye’dir.

Türkiye terör örgütleriyle amansız bir şekilde mücadele verirken, ABD, Suriye rejimi ve destekçilerinin terör örgütlerine hayat öpücüğü vermeleri hayli düşündürücüdür.

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Bence önemli olan sadece çıkar ilişkisiyle politika üretmek değil, insanlık ve tarih nazarında haklı olmaktır.

İşte Türkiye iki milyona yakın insanın sıkışıp kaldığı İdlib’de insan haklarından yana tavır koyarken Rusya ve İran sivillerin katledilmesine bahane uydurmakla meşguller!

Bütün bunlara rağmen Türkiye, özellikle de Rusya ile çok dikkatli bir diplomasi yürütmek zorundadır.

ABD’nin ileri karakolunu memnun etmek için hazırladığı senaryo dâhilinde terör örgütlerine alenen destek vermesi ve Rusya ile Türkiye’nin arasını açmak için hamleler yapması da kirli savaşın bir diğer boyutu maalesef.

Resul Tosun’un yazısı