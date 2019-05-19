Resul Tosun: Saadet Partisi oyların Yıldırım’a gitmesini önlemek için adayını çekmedi

Kazanma ihtimali olmayan bir adayın tekrar seçime girmesinin mantığı parti tabanına nasıl izah edilecek acaba?!

Adayının kazanamayacağını bilen kimi seçmenlerin ya sandığa gitmeyeceklerini ya da oylarını bir başka adaya vereceklerini görememek çok mu zor?

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SP ile AK Parti tabanlarının parti dışında birbirinden farkı yoktur. Adayı çekmek demek 103 bin oyun büyük bir kısmının Yıldırım’ı desteklemesi demektir.

SP yönetiminin 23 Haziran seçimlerine katılarak oyların Yıldırım’a gitmesini önlemeyi hedeflediği anlaşılıyor.

Resul Tosun’un yazısı