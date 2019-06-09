Resul Tosun: Gül’ün CHP adayına destek vermesine şaşırmam

Şimdi hem Gül’ün hem de Davudoğlu’nun önünde 23 Haziran gibi önemli bir imtihan var.

Kendilerinde kimi konularda fikir beyan etme hakkını gören cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış bu iki değerin dünyanın tartıştığı bu seçim hakkında doğrusu ne düşündüklerini ben merak ediyorum.

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Gül’e yakın kimileri 31 Mart öncesi ‘Partide Yıldırım’dan başka adam mı yoktu, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Yavaş!’ diyerek tavır koymuştu.

Dolayısıyla Gül’ün CHP adayına destek vermesine şaşırmam ama beni yalanlamasına da sevinir ve kendisinden özür dilerim!

Davudoğlu’nun ise hala ‘partimiz’ dediği için partisinin adayını desteklemesi umulur.

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Sessiz kalması bile CHP adayına dolaylı destek olacaktır ve kendisini PKK ve FETÖ ile aynı konuma düşürecektir. Onun için de en azından 23 Haziran’da kime oy vereceğini açıklaması gerekir diye düşünüyorum.

Resul Tosun’un yazısı