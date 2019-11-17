Diken

Yaramazlara biraz batar!

Resul Tosun: Evet, Başkan Erdoğan iyi ki gitmiş!

Netice itibarıyla Türkiye Barış Pınarı ile emperyalizmin 60 yıllık piyon devlet projesini çökertmiş bunu da ABD’ye kabul ettirmiştir! 

Başkan Erdoğan ABD’nin davetine icabet ederek haksız tarafla yüzleşmekten çekinmediğini göstermiş, onlara hatalarını hatırlatmış ve hem Türkiye’nin hem bölgenin çıkarını korumakta ne denli kararlı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. 

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Müzmin muhalifler hariç tüm dünya bu ziyaretin Türkiye için diplomatik bir başarı olduğunda hemfikirdir. 

Evet, Başkan Erdoğan iyi ki gitmiş!

Resul Tosun’un yazısı

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