Resul Tosun: Esed’le askeri işbirliği teklif edenler Esed’e çalışıyorlar

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Türkiye, Rusya ve İran ile görüşüyor ama her konuda anlaştığını söyleyemeyiz.

Türkiye sebep olduğu katliam ve yıkım sebebiyle, Esed’in Suriye’nin geleceğinde bir rolü olmaması gerektiğini savunurken Rusya ve İran Esed’li bir çözüm öneriyorlar.

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Türkiye Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu olan ve uluslararası meşruiyeti bulunan koalisyonu destekliyor.

Rusya ve İran Esed’le devam etmek istiyorlar..

Türkiye de muhatapları olan Rusya ve İran’ı ikna etmeye çalışıyor.

Hülasa hiçbir gücü kudreti bulunmayan Esed’i muhatap kabul etmeyen Türkiye ipini elinde tutan güçlerle zaten işbirliği yapıyor.

Yani, Esed’le askeri işbirliği teklif edenler Türkiye’ye değil bilerek ya da bilmeyerek Esed’e çalışıyorlar!

Ayıptır ayıp!

Resul Tosun’un yazısı