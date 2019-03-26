Resul Tosun: Dindar görünüp cemaat görünümlü örgütlere destek olanlardan da fayda gelmez

CHP adayının mevlit okutması da halkın değerlerine saygılı görünmesi de CHP’yi aklamaz!

Hele de Kılıçdaroğlu ve ekibinin yönettiği CHP’yi!

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Köklü bir CHP’li olmasına ve partisini güçlendireceği anlaşılmasına rağmen muhafazakar bir aileden geldiği için Muharrem İnce’ye bile tahammül edemeyen CHP’den bu millete bir hayır gelmez!

Ayrıca dindar görünüp dış istihbaratların kuklası olan cemaat görünümlü örgütlere destek olanlardan da bu ülkeye bir fayda gelmez.

15 Temmuz gecesi darbeye direnmek için millet sokaklara inmişken, darbeciler sivilleri katlederken, İmamoğlu’nun saat tam 01.08’de ‘sulh içinde demokrasiye sahip çıkmak’tan bahsedip ‘tahrik ve taşkınlık olmasın’ diyerek halkı evine sokmaya çalışan tiviti varken, değil mevlit okutmak veKuran okumak, gündüz sâim gece kâim olsa ve Kuran’ı hatmetse ona yine oy verilmez!

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Resul Tosun’un yazısı