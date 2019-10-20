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Yaramazlara biraz batar!

Resul Tosun: Asıl zorluk şimdi başlıyor

Evet 30 km. derinlikte güvenli bölge inşasının ilk adımı atılmıştır, ama ABD, terör örgütünü güvenli bölgenin altında korumaya devam ederse sorun devam edecek demektir. 

Ya da Şam rejimi bu teröristlere tekrar kol kanat gererse -ki rejim teröristlerle birlikte Türkiye’ye karşı direneceğini ilan etmiştir- bu sefer rejim ile yani Rusya ile sorun başlayacak demektir. 

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Erdoğan Salı günü de rejimin patronu Putin ile konuyu görüşecek!

Yani sorun bitmedi. 

Güvenli bölgenin tesisi bölgenin alt yapısının üst yapısının tanzimi mültecilerin dönüşü asıl zorluk şimdi başlıyor.

Resul Tosun’un yazısı

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