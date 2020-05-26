Resul Tosun: AK Parti’den ayrılıp başka partilerde siyaset yapan dört şahsiyet kendilerine yazık ediyor

AK Parti’den ayrılıp başka partilerde siyaset yapan yahut parti kuran 4 önemli şahsiyet var.

Bunların üçü partide ve hükümette önemli mevkilerde bulundukları dönemde sustukları, görevleri sona erdikten sonra ya bir parti kurarak ya da bir başka siyasi partide yer alarak eski partilerini ve genel başkanlarını eleştirmeye başladıkları için inandırıcılıklarını yitirmişler seçmen nezdinde ma’kes bulamamışlardır.

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Ve maalesef bu üç arkadaşımız ve çevresindekiler yeni bir hikâye sunmak yerine, sadece bir dönem içinde bulundukları AK Parti muhalefetiyle siyaset yaparak bana göre kendilerine yazık etmektedirler. Ben onların kopmalarını ve bugünkü tavırlarını isabetli bulmuyor sadece üzülüyorum.

Onlara üzülürken partiden ilk kopan ve bir müddet başka bir partiye genel başkan olan, bugün kendi işini yapan Erkan Mumcu’yu da takdir ediyorum.

Çünkü Mumcu, bakanlığı bittikten sonra konuşmadı. Adam kendi ilkelerine aykırı bulduğu anda partinin en güçlü olduğu dönemde önce bakanlıktan sonra partiden istifa etmek gibi onurlu bir davranış sergiledi.

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Resul Tosun’un yazısı