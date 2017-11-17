Resul Tosun: AK Parti Anıtkabir töreni konusunda bir zorunluluğu yerine getiriyor

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Rahmetli Erbakan hoca başbakan oluncaya kadar Anıtkabir törenlerine mesafeliydi.

Başbakanken gitmesi ise bir mecburiyet idi.

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Bu mecburiyetin sıkıntısını alnından damlayan ter tanecikleri çok açık gösteriyordu.

Bütün partiler gibi AK Parti de kurulduğu günden beri bu zorunluluğu yerine getirmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, darbeler dâhil her türlü menfi fikir, söylem ve eylemlerini Atatürkçülükle kamufle edenleri açığa düşüren mesajı da anlaşılabilir bir boyuttadır.

Hülasa, muhafazakârlık CHP’liler üzerinde nasıl durmuyorsa ve inandırıcı olmuyorsa, kendisini muhafazakâr demokrat olarak tanımlayan AK Partililer üzerinde de Atatürkçülük durmaz diye düşünüyorum.

Resul Tosun’un yazısı