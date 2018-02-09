Resul Tosun: ABD Türkiye karşısında ezilmeyi göze alamayacağı için Menbiç’i teslim edecek

Türkiye’nin ısrarla ikinci hedef olarak Münbiç’i göstermesi ABD’yi panikletti.

Türkiye Münbiç’i terörden arındırırsa ABD’ye bölgede büyük bir darbe indirmiş olacak.

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Bunun anlamı en hafifiyle Türkiye’nin ABD’nin başına çuval geçirmesi demektir.

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ABD başına çuval geçirilmesini elbette ki istemez.

Göreceksiniz hemen pragmatizm girecek devreye.

Aslında girdi bile. ‘Münbiç’den çekilmeyeceğiz’ diyen ABD, Türkiye’nin kararlılığın görünce ‘Konuyu Türkiye ile görüştüklerini’ söyleyerek geri adım atmak zorunda kaldı.

ABD Türkiye karşısında ezilmeyi göze alamayacağı için göreceksiniz Münbiç’i Türkiye’ye teslim etmeyi ve Fırat’ın doğusunda da Türkiye sınırı boyunca güvenli bölge kurulmasını kabul edecek.

Eli mahkum.

Resul Tosun’un yazısı