Resul Tosun: 24 Haziran akşamı Tayyip beyin moralini sıfıra indiren hadise

Tayyip bey sokak başında görününce Büşra, Tayyip amcasına doğru koştu. Küçük kardeş 6 yaşındaki Yahya da ablasının arkasından koşarken yoldaki açılıp kapanan araç kapanına sağ bacağını kaptırdı. O ağır kapan çocuğun bacağını önce aşağı çekti sonra yukarı kaldırdı ve sağ bacağın eti sıyrıldı. Bütün bunlar Tayyip beyin gözünün önünde cereyan etti.

İşte zafer kazandığı 24 Haziran akşamı Tayyip beyin moralini sıfıra indiren hadise buydu. Maslak’ta hastaneye kaldırılan Yahya’nın yanına gitti. Yahya on saat süren ağır bir ameliyata alınmıştı. Tayyip bey çok üzgündü balkon konuşmasını iptal etmiş hastanede bekliyordu.

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İki saat geçtikten sonra Yahya’nın dedesi Ali Taşkıran, Tayyip beyden genel merkez önündeki kalabalığı bekletmemesi istirhamında bulununca ondan sonra Ankara’ya geçti ve morali bozuk olarak yaptı balkon konuşmasını.

Herkes merak ediyordu neden morali bozuktu diye.

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Resul Tosun’un yazısı