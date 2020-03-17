Resul Kurt: Bu zor günlerde, işçi çıkartılması ayakta kalmanın tek yolu olarak görülmemeli

Tüm sektörlerde iş kaybından kaynaklanan atıl iş gücü ortaya çıkmaktadır. Koronavirüsü (Covid-19) bir yandan insan sağlığını tehdit ederken öbür yandan da ekonomide ve istihdamda ciddi sıkıntılara neden olmaya başladı. Koronavirüsü nedeniyle üretim ve faaliyete ara verilmesi veya iş potansiyelinde ciddi düşmeler olması bekleniyor. Bunun en büyük etkisinin çalışanlara olacağı görülüyor. Bazı iş yerlerinin iş kaybına bağlı işçi çıkartmaları olabiliyor.

Bu zor günlerde, işçi çıkartılması ayakta kalmanın tek yolu olarak görülmemelidir.

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Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, İŞKUR gibi kamu kurumları üzerinden süreç çok iyi yönetilmediği takdirde fesihlerin domino etkisi yaratacağına dikkat edilmelidir.

Bu dönemlerde iş gücü kaybını önlemek için, yıllık izin kullanımı, telafi çalışması, kısmi süreli çalışmaya geçirilme, talep eden çalışanlara ücretsiz izin kullandırılması, kısa çalışma ve denkleştirme çalışması yapılabilir.

Resul Kurt’un yazısı