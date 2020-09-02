Restore edilen çeşmede kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu

Belçika’da, Verviers’teki bir çeşmenin restorasyon çalışmaları sırasında, kentin ilk belediye başkanının ‘kalbi’ bulundu.

Fotoğraflar: verviers.be

1839 yılında ölen belediye başkanı Pierre David’in, 20 Ağustos’ta işçiler tarafından bulunan, çinko bir kutunun içine konulmuş kavanozdaki kalbi, kentin Güzel Sanatlar Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

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David adına yapılan çeşmenin 1883 yılında tamamlandığı, kutunun üzerinde, “Pierre David’in kalbi bu anıta 25 Haziran 1883’te yerleştirildi” yazdığı belirtildi.

Restorasyon işlemini yürüten firmadan Maxime Degey, “Kutu çeşmenin üst kısmında, Pierre David’in büstünün yanında, bir taşın arkasındaydı” dedi.

Kentin itfaiyesini kuran isim olarak tanınan David, 68 yaşında, ot ambarında çalışırken düşerek hayatını kaybetmişti.

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Dönemin yerel yetkilileri onun adına bir anıt yapılması için bağış kampanyası başlatmış, doktorları da ailesinin onayını alarak anıta yerleştirilmesi için kalbini muhafaza etmişti.