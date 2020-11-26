Restoranların kapatılmasına protesto: Masalara ve bara oyuncak panda oturtuldu

Almanya’da bir restoran sahibi, corona virüsü tedbirleri kapsamında restoranların kapatılmasını masalara ve bar taburelerine 100 oyuncak panda oturtarak protesto ediyor.

Fotoğraflar: Reuters

Almanya’da 2 Kasım’dan bu yana devam eden Covid-19 kısıtlamaları 20 Aralık’a kadar uzatıldı. Buna göre restoran, bar ve eğlence mekanları kapalı kalacak ancak okullar ve sınırlı sayıda müşteri kabul etmek koşuluyla mağazalar açık.

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Frankfurt’taki Pino isimli restoranın müdürü Guiseppe Fichera restoranlarına biraz canlılık katmak için böyle bir şey yaptıklarını belirterek “Bunlar Panda-mic pandaları” dedi.

Sessiz bir protesto dediği uygulamanın akşamları da yoldan geçenler tarafından görülebilmesi için restoranın ışıkları açık kalabilecek.

Böylece önünden geçenler Corona marka biralarını yudumlayan pandaları görebilecek.

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Alman hükümetinin kısıtlamalardan etkilenen şirketlere kasımda 15 milyar avroyu bulan yardım paketini, aralık ayında 20 milyar avroya çıkararak devam ettirmesi bekleniyor.