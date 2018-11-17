Restoranlara domuz eti ayarı: Yiyecekte varsa menüye yazılacak

Gelecek yılın sonundan itibaren, yiyecek-içecekte etil alkol ya da domuz eti bulunmasına rağmen bunu menüye yazmayan işletmelere ceza kesilecek.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, menü konusunda bir takım değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

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Bakanlığın 2019 yılı bütçe sunum kitapçığına göre gıdanın bileşiminde etil alkol ve domuzdan elde edilen madde bulunması durumunda, bunu menüye yazmak zorunlu hale getirilecek.

Bu bilgiler kolayca görebilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla tüketiciye sunulacak.

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Ayrıca alerjen maddeler de menüye yazılacak. Bakanlık bu bileşenleri müşteriye sunmayan yerlere 2019 yılı sonu itibarıyla ceza kesecek.

Alerjen bileşenler arasında gluten içeren gıdalar, kabuklular ve ürünleri, yumurta ve ürünleri, balık ve balık ürünleri, yerfıstığı ve ürünleri, soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, sert kabuklu meyveler, kereviz ve ürünleri, hardal ve ürünleri, susam tohumu ve ürünleri, kükürt dioksit ve sülfitler, acı bakla ve ürünleri, yumuşakçalar ve ürünleri yer alıyor.