Restoranlar yemek kartlarına ‘isyan bayrağı’ açtı: Bir günlük boykot muhtemel

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanın kullandığı yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden yakınan restoran sahipleri, bir günlük boykot kararı alacaklarını açıkladı.

Dünya gazetesinden Sercan Akıncı’nın haberine göre, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı şirketlerinin kendilerinden yüzde 7.5 ila 10 arasında komisyon aldığını belirterek, restoran ve lokantaların zor durumda olduğunu söyledi: “Dünyada yüzde 3- 4 komisyon alınırken, bizde bu iki kat fazla. Yemek kartı şirketleri müşterilerine yüksek oranda iskonto uyguluyor. Bunu da bizden çıkarıyorlar. Ödemelerinin vadelerini de yükseltiyorlar şimdi. 60 güne varan vadelerle sözleşme yenilemeye zorluyorlar.”

‘Kalıcı boykotu da düşüneceğiz’

Konuyla ilgili İstanbul Ticaret Odası’na rapor sunulduğunu ve orta yol bulmaya çalışıldığını belirten Bingöl, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde boykot kararı alacaklarını açıkladı: “Yemek kartı şirketleri İTO’ya bir rapor sundu, biz de inceleyeceğiz. Görüşmelerden bir sonuç alamazsak, tarihini açıklayacağımız bir günde sembolik olarak bir günlük boykot kararı alacağız. Sorun çözülmezse kalıcı bir boykot düşüneceğiz. 8 binin üstünde şube var derneğimize üye olanların ama, tüm sektör paydaşları bizimle birlikte hareket edeceklerini ifade ediyorlar. Yemek kartları 200 binin üstünde noktada geçiyor şu an.”

İTO Restoran ve Yiyecek, İçecek Hizmetleri Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Tatlıdil de görüşmelerin sürdüğünü ancak bir sonuç çıkmayacağını ve boykota gideceklerini söyledi.