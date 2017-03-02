Restoranlar şirketlere ‘kafa tuttu’: ‘Yerli ve milli’ yemek kartları gelecek

Yemek kartı şirketleri ile restoran ve lokantaların komisyon oranları tartışması sürerken, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği’nin (TURES) yeni bir ‘yerli ve milli’ yemek kartı çıkaracağı öğrenildi.

Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanın kullandığı yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden yakınan restoran sahipleri, bir günlük boykot kararı alacaklarını açıklamıştı.

‘Yerli ve milli kart gelecek’

Dünya gazetesinden Serkan Akıncı’nın haberine göre, TURES Başkanı Ramazan Bingöl, dernek olarak alternatif bir yemek kartı çalışması yaptıklarını bildirdi.

Bu konuda bir finans kuruluşu ile çalıştıklarını anlatan Bingöl, “Tüm esnaflar bu çalışmada arkamızda. Yeni bir yerli ve milli kart yapacağız. Burada komisyon oranı dünyada olduğu gibi yüzde üç-dört civarında olacak. İşverenlere bir iskonto uygulanmayacak. Bize bindirilen ekstra komisyon zaten bu yüzden oluyordu. Patronların buna ihtiyacı mı var?” dedi.

Geçen yıl da Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu yerli bir yemek kartı çıkarmıştı. Yıllık 2 milyar dolarlık işlem hacimli pazara Gusto-Kart ile giren federasyon, beş milyon liralık yatırım gerçekleştirmişti.

Yemek kartı şirketleri restoran ve lokantalara yüzde 7.5 ila 10 arasında komisyon uyguluyor. Konuya ilişkin şirketlerin İstanbul Ticaret Odası’na sunduğu raporla uzlaşma sağlanması beklenirken, TURES’in taleplerinin karşılanmaması halinde boykot kararı alması bekleniyor.