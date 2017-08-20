Restoranda cinayet: 700 liralık hesaba itiraz etti, döve döve öldürüldü 

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Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve iki arkadaşıyla yemek yediği restoranda hesaba itiraz eden 28 yaşındaki taksi şoförü Yahya Zağlı, restoran çalışanları tarafından dövülerek öldürüldü.

DHA’nın haberine göre Zağlı, eşi, eşinin patronu ve patronunun eşiyle geçen cuma Belek Beach Park’taki bir restoranda yemek yedi.

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Yemeğin ardından gelen 700 liralık hesaba itiraz eden Zağlı’yla restoran çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, restoranın dört çalışanının tekme, yumruk ve sopalarla vurduğu Zağlı yere yığıldı.

Boynu ve kaburgalarının kırıldığı belirtilen 28 yaşındaki taksi şoförü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zağlı, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından kayıplara karışan dört şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.