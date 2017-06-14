Restoran sahipleri şikayetçiydi: Yemek kartı şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, yemek kartı şirketlerine soruşturma başlattı.
Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre kurul, Sodexo, Edenred, Network, Multinet,Winwin ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.
Restoran sahipleri, Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon çalışanı ilgilendiren yemek kartlarının yüksek komisyon ücretleri ve uzun ödeme sürelerinden şikayetçi durumdaydı.
Kurul, 2010’da iddialar üzerine soruşturma başlatmamıştı.
Danıştay 13’ncü Dairesi’nin 28 Aralık 2016 tarihli kararı üzerine iddialar yeniden yeniden kurul tarafından değerlendirmeye alındı.
Rekabet Kurulu, söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlattı.