Restoran-kafe sektörü dertli: ‘Maaş, kira ve fatura desteği şart’

Covid-19 önlemleri kapsamında restoran ve kafelerde yalnızca paket servise izin verilmesi, sektör çalışanlarını zora soktu.

Fotoğraf: DHA

Yeni genelgeye göre, restoran, lokanta, kafe gibi yeme ­içme yerleri saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bu saatten sonra da telefonla ya da internet üzerinden sipariş alınabilecek.

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Sözcü ve Korkusuz gazetelerinin haberlerine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, ilk karantina döneminde herkesin elindeki ‘kefen parası’nı kullandığını ifade etti.

Bingöl, devlet desteklerinin, Kamu Garanti Fonu’nun (KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin büyük fayda yarattığını belirterek “Ancak ikinci dalga çok daha sıkıntılı, herkes elindeki parayı bitirdi” dedi.

Bingöl, sadece gel-al ve paket servise izin verilmesinin ciroyu yüzde 70 düşüreceğini belirterek, yasağın bir ay sürmesi halinde kaybın 6-7 milyar liraya ulaşabileceğini dile getirdi.

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Destek beklentisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 400 bin işletme ve esnafın bu karardan olumsuz etkileneceğine dile getirdi.

Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insanlara en azından bir ücret verilmesi lazım. Bu işletmelerin ayakta kalmasını finanse edecek yeni bir destek paketi şart.”

Kira desteğinin büyük önem taşıdığına işaret eden Palandöken, doğalgaz ve elektrik gibi faturaların da esnafı zor durumda bıraktığını, bu ödemelerde desteğe ihtiyaç duyulduğunu aktardı.