Resolved Problems –Fahrünnisa Zeyd

Kaleydoskop görüntüsünü andıran soyut resimleri ile bilinen Türkiyeli ressam Fahrünnisa Zeyd’in ‘Resolved Problems’ adlı (çözülmüş problemler) 1948 tarihli yağlı boya tablosu.

Tüm resimleri tamamen soyut olmayan Zeyd eerlerinde zaman zaman figürlere de yer verdi. Resolved Problems ise tamamen soyut resimlerinden biri.

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Sanat eğitimi için yurtdışına giden ilk kadın sanatçılardan Zeyd’in bu yönüyle öncülük yaptığı söylenebilir. 1970’te Ürdün’ün başkenti Amman’a taşındığında burada bir sanat okulu açan Zeyd, başından geçen trajik olaylar nedeniyle hayatının büyük bir kısmını depresyonla savaşarak geçirdi.

Bir röportajında, “Resim yaparken kendimi tüm canlı varlıklarla bütünleşmiş hissediyorum. Kendimi kaybediyorum ve insanüstü yaratıcı bir sürece giriyorum” diyen Zeyd’in bu eseri onun resimle ilişkisine dair açık ipuçları veriyor.

Tablonun enerjik ve canlı renkleri, sanatı zorlu hayatında bir sığınak olarak görmesine işaret ederken, ismi sanatı bir ‘çözüm’ olarak nitelendirdiğinin göstergesi.