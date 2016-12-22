Reşo Akın’ın golü Şehmus Özer’e armağan: Aydınspor 1923 dokuz kişi kalan Bursaspor’u 1-0 mağlup etti 

Türkiye Kupası G Grubu maçında Bursaspor’u 1-0 mağlup eden 2’nci Lig ekibi Aydınspor 1923, kupada günün sürprizine imza attı.

Adnan Menderes Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 19’uncu dakikasında kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Reşo Akın, ev sahibi takımı öne geçirdi.

Şehmus Özer’e armağan etti

Golü, önceki gün trafik kazası geçirip, donarak hayatını kaybeden Amedspor’un kaptanı Şehmus Özer’e armağan eden Akın, formasının altındaki ‘Şehmus Özer’ yazılı tişörtü kameralara gösterdi.

Bursaspor dokuz kişiyle

Maçın 44’üncü dakikasında Joshua John’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve devre arasında üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Bursaspor, 58’inci dakikada Merter Yüce’nin sakatlanarak oyuna devam edememesi nedeniyle maça dokuz kişi devam etti.