Resmi yazışmalarda yer alan iddia: Adil Öksüz, Almanya’da olabilir

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Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün Almanya’da olabileceği iddia edildi.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

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Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Bir kişi otelde Öksüz’ü görmüş

Öksüz’ün yurt dışına çıkıp çıkmadığı hala bilinmemesine karşın, Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre bu iddianın kaynağı Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 17 Şubat’ta İstihbarat ve Terör Daire Başkanlıkları, MİT ve Ankara başsavcılığına gönderdiği belge.

Bu belgeye göre 15 Şubat’ta Ukrayna’dan Almanya’ya giden M.M. isimli bir işadamı, Frankfurt başkonsolosluğu görevlileriyle iletişime geçerek, ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğunu söylediği bir yakının eşi ve üç çocuğunu karşılamak için gittiği Frankfurt’ta Global Otel’de Adil Öksüz’ü gördüğünü söyledi.

Oteldeki camekanlı bir bölmede gördüğü kişinin Öküz olduğundan emin olduğunu söyleyen işadamı, elinde de bond çanta olduğunu belirtti.

Tren istasyonunda da görülmüş

Aynı belgede, AKP’nin Frankfurt’taki seçim koordinasyon merkezi sorumlusu Sedat Kıymet’in de 16 Şubat’ta benzer bir bilgiyi konsolos Özkan Durmaz’a ilettiği aktarıldı.

5 Nisan tarihli başka bir belgede ise T.E. isimli bir kişinin, Öksüz’ün Ulm kentine geldiğini, otel ayarlanmasından bahsettiğini duyduğunu, daha sonra da tren istasyonuna gittiğini ve Öksüz’ü bizzat orada gördüğünü söylediği belirtildi. Öksüz’ün İdlis Otel Bahnof’ta birkaç hafta kaldığını ancak bu süre zarfında onu görmediğini söyleyen T.E., polise şikayette bulunduğunu ifade etti.