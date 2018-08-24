Resmi veriler: Suriyeli sığınmacı sayısının 2028’de 5 milyonu aşması bekleniyor

Devlet kurumları, 470 bin haneyi bulan Suriyeli sığınmacı sayısının 2028’de 5 milyonu aşacağını hesapladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği’nin verilerine göre, 21 Haziran itibariyle Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu sığınmacı var.

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Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 204 bin 288 kişiye düştü.

En fazla Suriyeli 564 bin 189 kişiyle İstanbul’da bulunurken, onu 470 binle Şanlıurfa, 442 binle Hatay, 391 binle Gaziantep, 222 binle Adana, 208 binle Mersin, 152 binle Bursa, 130’ar binle İzmir ve Kilis ile 92 binle Mardin izledi. Yedi ildeki Suriyelilerin oranı, bu illerin toplam nüfusunda yüzde 10’u geçti. Kilis’te yerli nüfusun yüzde 95’i kadar Suriyeli yaşarken, bu oran Hatay’da yüzde 28’i, Şanlıurfa’da yüzde 23’ü, Gaziantep’te yüzde 19’u, Adana’da yüzde 10’u, Mardin ve Mersin’de yüzde 11’i buldu.

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Suriyelilerin 1 milyon 922 bin 410’u erkek, 1 milyon 622 bin 883’ü kadın. Suriyelilerin 1 milyon 666 bin 524’ü 18 yaş altındaki genç ve çocuklardan oluşuyor. Büyük bölümü Türkiye’de doğan ve halen ‘vatansız’ (haymatlos) statüsünde olan dört yaş altındaki bebek sayısı ise 535 bin 826. Türkiye’deki Suriyelilerin 10 bin 483’ü 80 yaş üstü yaşlılar. 1599 Suriyeli ise 90 yaşın üstünde.

Göçmen kaçakçılığına karşı Avrupa’yla yapılan anlaşmasıyla şimdiye kadar 15 bin 46 Suriyeli Avrupa ülkelerine gitti. Almanya 5 bin 538 sığınmacı alırken, Hollanda 2 bin 884, Fransa 2 bin 240, Finlandiya 1030 Suriyeliyi sığınmacı kabul etti. 2014-2018 arasında 14 bin 314 Suriyeli üçüncü ülkelere yeniden yerleştirildi. Kanada 6 bin 593, ABD 3 bin 902, Norveç 1926 Suriyeliyi kabul etti.