Resmi veri: 3.5 milyon kişi elektrik, 710 bin kişi de doğalgaz borcunu ödeyemiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayısını açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değinerek, Dönmez’e kaç kişinin elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemediğini ve kış döneminde yeniden zam yapılıp yapılmayacağını sordu.

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Demirtaş, Meclis’teki görüşmelerde Dönmez’den son bir yıl içinde elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayılarını açıklamasını istedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Dönmez, Ocak 2019-Eylül 2019 tarihlerindeki dokuz aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısının 3 milyon 365 bin 784, doğalgaz abone sayısının da 710 bin 364 olduğunu açıkladı.

Dönmez’in verdiği yanıtları değerlendiren Demirtaş, hükümetin yerel seçimlerden önce zam yapılmayacağı sözünü verdiğini ama altı ayda hem elektriğe hem de doğalgaza zam yapıldığına dikkat çekti.

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‘Fahiş ve insafsız zamlar yapıldı’

CHP’li vekil, şöyle konuştu: “Enerji bakanı, geçtiğimiz mart ayında yerel seçimler öncesinde ‘Doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak; vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun’ dedi ve böyle bir müjde verdi. AKP’nin birçok yöneticisi de benzer yönde açıklamalar yaptı. Seçimler bitti, ne oldu? Vatandaşa hayırlı ve uğurlu oldu mu? Maalesef olmadı. Elektrik ve doğalgazda zam yağmuru başladı ve fahiş ve insafsız zamlar yapıldı. Seçimden sonra yapılan zamlar yüzde 30’u buldu, son bir yılda yaptığınız zamlar ise yüzde 56’yı buldu. Seçimler bitti, sözler unutuldu. Zamlar yağmur gibi başladı. İşçinin, emeklinin, memurun maaşlarına yüzde 6 zam yapıp, elektriğe, doğal gaza yüzde 56 zam yapmak insafsızlık değil de,nedir?”

CHP’li vekilin “Kış döneminde elektrik ve doğal gaza yeni yeni bir zam daha yapacak mısınız?” sorusunda ise bakan şu yanıtı verdi: “Enerji fiyatları; enflasyondan, döviz kurlarından ve petrol fiyatlarından önemli oranda etkilenmektedir. Bu parametrelerde yaşanan gelişmeler ile yatırımlara ve işletme gereklerine bağlı olarak, zaman zaman fiyat ayarlamalarına gidilebilmektedir. Bu kapsamda, düzenlemeye tabi olan tarifelerde mevzuatta belirlenen usul, esas ve dönemlerde olan ayarlamalar yapılmaktadır.”