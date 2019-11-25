Resmi veri: 2016’da sıfırlanan kızamık, ‘aşı karşıtlığı’ yüzünden ‘patladı’

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2016’da sıfırlanan kızamık vakasının, ‘aşı karşıtlı nedeniyle’ bu yıl 2 bin 400’e kadar çıktığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Verilere göre çocukluk çağındaki zorunlu aşılar sayesinde hamilelik ve yenidoğan dönemlerinde görülen tetanoz, 2009’da elemine edildi.

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Kabakulak vaka sayısı, 2005’te 20 binlerdeyken bugün 300- 400’lere kadar geriledi. Ülkede 19 yıldır çocuk felci vakası görülmezken, 2003’ten bu yana ise difteri vakasına rastlanmadı.

2001’de 30 binlerde olan kızamık vakası, 2016’da 9’a kadar düşmüşken, son yıllarda artan aşı karşıtlığı nedeniyle bu yıl görülen vaka sayısı 2 bin 391’e ulaştı.

‘Kul hakkında girmiş oluyorsunuz’

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşı karşıtlığının toplum sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çocuğunu aşılatmayanların, toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

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Sağlık müdürü, İslam’da en önemli şeyin kul hakkı olduğunu belirterek aşı yaptırılmayan çocukların kızamığı başka çocuklara bulaştırması halinde kul hakkına girildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Şu anda dünyada kızamık, Avrupa ve Amerika’da risk olarak görülüyor ama Türkiye’de risk henüz yok. Neden yok? Çünkü biz aşılamayı iyi yapıyoruz. Son zamanlardaki aşılanmamış kesimin artması bu riski artırıyor ama toplumdan şunu bilmesini istiyoruz ki bu aşılar, hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 13 tane hastalıkla ilgili ücretsiz aşı programı uygulanıyor. Şu anda kızamıkla ilgili büyük risk taşımıyorsak bu aşılamanın karşılığıdır. Ama gelecek nesilleri riske atacak veya etrafındaki insanların sağlığını riske atacak durumlara kimsenin düşmemesi gerekiyor.”