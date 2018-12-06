Resmi talep ABD’ye gitti: ‘Çingene Kızı’ geldi, sıra ‘Hemşire Satsneferu’da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentten 100 yıl önce kaçırılan 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin ABD’den iadesini istedi.
Sözlü, New York Metropolitan Müzesi’ndeki Galeri 111’de sergilenen heykel için müzeye resmi mektup gönderdi.
Müzeden Sözlü’ye herhangi bir yanıt gelmedi.
Misyonerler kaçırmış
Başkanın verdiği bilgiye göre Amerikalı misyonerler, 1882 yılında Tepebaşı Mahallesi’ne giderek Amerikan Montgomery Misyonu’nu kurmak için kazı çalışmalarına başladı.
Çalışmalar sırasında bir de heykel bulundu. İncelemede, Hemşire Satsneferu heykelinin M.Ö. 2000 yıllarında Mısır orta hanedanlığının 12’nci krallığı döneminde yapıldığı belirlendi.
Heykel daha sonra ABD’ye kaçırıldı.
Adana’da tarih boyunca 18 uygarlık hüküm sürdü. Tepebaşı Mahallesi’ndeki höyükte ise kazılar devam ediyor.
Daha önce ABD’den ‘Çingene Kızı‘ adlı mozaiğin eksik parçaları Türkiye’ye iade edilmiş, parçalar Gaziantep’teki müzeye konmuştu.