Diken

Yaramazlara biraz batar!

Resmi talep ABD’ye gitti: ‘Çingene Kızı’ geldi, sıra ‘Hemşire Satsneferu’da

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentten 100 yıl önce kaçırılan 4 bin yıllık Hemşire Satsneferu heykelinin ABD’den iadesini istedi.

ABD’den istenen heykel 39 santimetre yüksekliğinde.

Sözlü, New York Metropolitan Müzesi’ndeki Galeri 111’de sergilenen heykel için müzeye resmi mektup gönderdi.

Reklam

Müzeden Sözlü’ye herhangi bir yanıt gelmedi.

Misyonerler kaçırmış

Başkanın verdiği bilgiye göre Amerikalı misyonerler, 1882 yılında Tepebaşı Mahallesi’ne giderek Amerikan Montgomery Misyonu’nu kurmak için kazı çalışmalarına başladı.

Reklam

Çalışmalar sırasında bir de heykel bulundu. İncelemede, Hemşire Satsneferu heykelinin M.Ö. 2000 yıllarında Mısır orta hanedanlığının 12’nci krallığı döneminde yapıldığı belirlendi.

Heykel daha sonra ABD’ye kaçırıldı.

Höyükte çalışmalar sürüyor.

Adana’da tarih boyunca 18 uygarlık hüküm sürdü. Tepebaşı Mahallesi’ndeki höyükte ise kazılar devam ediyor.

Daha önce ABD’den ‘Çingene Kızı‘ adlı mozaiğin eksik parçaları Türkiye’ye iade edilmiş, parçalar Gaziantep’teki müzeye konmuştu.

50 yıl sonra ait olduğu toprakta: ‘Çingene Kızı’nın eksik 12 parçası ABD’den getirildi


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...