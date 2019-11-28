Resmi rezerv varlıkları swap katkısının artışıyla 104.6 milyar dolara yükseldi

Resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 104.6 milyar dolar olurken, Merkez Bankası’nın (MB) bir aya kadar vadeli swap işlemleri 13.8 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Böylece swap işlemlerinin MB’nin 104.6 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı eylüldeki 17.27 milyar dolardan ekimde 17.85 milyar dolara yükseldi.

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Ocakta bir aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, şubatta 150 milyon dolar, martta 9.6 milyar dolar, nisanda 11.9 milyar dolar, mayısta 14.9 milyar dolar seviyesindeydi.

Ağustos’ta toplamda 13.64 milyar dolar olan yükümlülüklerinin 9.46 milyar doları, eylülde 17.27 milyar dolar olan yükümlülüklerin 12.5 milyar doları bir ay vadeliydi.

MB’nin marttan sonra döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler artmış ve rezerv endişeleri TL üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

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MB Başkanı Murat Uysal 9 Ekim’de yaptığı bir sunumda, uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylemişti.

Döviz ve altın cinsinden rezerv varlıklarında artış

MB verilerine göre ekimde döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 76.5 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2.7 artarak 26.6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Altın cinsinden rezerv varlıkları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2.8 artarak 23.5 milyar dolar, ağustosta 25.71 milyar dolar, eylülde 25.87 milyar dolar olmuştu.

MB ekimde döviz varlıklarının yaklaşık 31.46 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 45.09 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tuttu.