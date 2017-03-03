Resmi rapor: Trump karşıtı gösteriler ‘terörist şiddeti’

ABD’de iç güvenlik bakanlığınca hazırlanan istihbarat raporunda Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan eylemler ‘terörist şiddeti’ olarak nitelendi.

Independent’ın haberine göre raporda, Trump’ın seçim başarısının ülke içinde terörü tetiklediği belirtildi.

Edward Snowden’ın sızdırdığı gizli belgeleri yayınlayan Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald’ın haber platformu ‘The Intercept’in ele geçirdiği raporda, seçim sonrasında Portland’da ve Washington’da düzenlenen Trump karşıtı gösteriler listelendi.

Raporda, “2016 başkanlık seçiminin sonuçları ülke genelinde ‘terörist şiddeti’ kamçılamaya devam ediyor. Hükümeti eleştirmek yasalarca korunsa da bazı kişiler şiddet içeren yasadışı faaliyetlerde bulunmuştur” dendi.

Trump daha önce kendisine karşı yapılan gösteriler için ‘terörizm’ ifadesini kullanmamış, göstericileri ‘profesyonel anarşistler, haydutlar ve paralı protestocular’ diye nitelemişti.