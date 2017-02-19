‘Resmi’ rakamlara göre Türkiye’de yaklaşık 100 bin çocuk işçi var

CHP İzmir milletvekili Atila Sertel’in soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye’de 94 bin 124 çocuk işçi bulunduğunu açıkladı.

Sertel, Türkiye’de 18 yaşın altındaki çalışan çocukların sayısını öğrenmek amacıyla soru önergesi vermişti.

Müezzinoğlu’nun yanıtladığı önergede geçen yılın ekim ayı itibarıyla 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunduğunu belirtildi.

Soru önergesine gelen cevapta bakanlığının iş müfettişleri tarafından 21 Aralık 2016 itibarıyla 9 bin 502 programlı, 12 bin 911 program dışı olmak üzere toplam 22 bin 413 teftiş yapıldığını, programlı teftişlerde çocuk işçiliğinin öncelikli risk olarak belirlendiği, yönetmelik hükümlerini ihlal eden bazı işyerlerine idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

‘Çocuklar mağdur oluyor’

Soru önergesini veren Sertel, dünyada her beş çocuktan birinin çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çekti: “Bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılmaktadır. Tarımdan sanayiye, tekstilden inşaata tüm üretim süreçlerinde çalışan ya da çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, yasalardaki boşluklar ya da yasaların titizlikle uygulanmaması sonucu mağdur oluyor.”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılında yaptığı ‘Çocuk İşgücü Anketi’ne göre Türkiye’de toplam 893 bin çocuğun çalıştığını belirten Sertel, “Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkemizde Ekim 2016 itibarıyla, 18 yaş altında çalışan çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar hariç 94 bin 124 kişi bulunmaktadır. Çocuklarımız çalışmaya değil öncelikli olarak okumaya yönlendirilmelidir” diye konuştu.