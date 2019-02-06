Resmi rakamlar: Son altı ayda ‘en az’ 917 bin 576 kişi işten çıkartıldı

Türk Komünist Partisi Emek Merkezi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan verilerden derlediği rapora göre son altı ayda 16 iş kolundan ‘en az’ 917 bin 576 kişi işten çıkartıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından altı ayda bir açıklanan işkollarındaki işçi sayılarına ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikler, Resmi Gazete’nin 31 Ocak 2019 tarihli sayısında yayınlandı.

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Türk Komünist Partisi Emek Merkezi’nin raporunda işten çıkarmalarda aslan payının altı ayda 545 bin 988 ile inşaat sektöründe olduğu vurgulandı. Konaklama ve eğlence, metal, çimento, toprak ve cam, madencilik ve taş ocakları son altı ayda en çok işten çıkarma gerçekleşen iş kolları.



Resmi işçi sayıları ve sendika istatistiklerinden derlenen raporda şu değerlendirmeler yapıldı:



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“Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan veriler, ‘Kriz yok’ denilen ülkemizde önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Verilere göre, 2018 yılı Temmuz ayından bu yana, yani son altı aylık dönemde istihdamın azaldığı 16 işkolunda en az 917 bin 576 işçi işten çıktı.

Sektörel bazda bakıldığında, işçi sayısı itibariyle sırasıyla inşaat, turizm ve metalde işten çıkışların yoğunlaştığı gözlenirken son altı aylık dönemde 20 işkolundan yalnızca 4’ünde istihdam artışı yaşandı. Tüm işkollarındaki işçi sayısı Temmuz ayından bugüne 710 bin azalmış durumda.

Çalışma Bakanlığı sendika istatistikleri sigortalı işçileri kapsamaktadır. TÜİK’in Temmuz 2018 verilerine göre, 3 milyon 685 bin işçi kayıtdışı olarak çalışmayı sürdürmektedir.

‘Kayıtdışının en yoğun gözlendiği sektörler arasında ise bilindiği gibi inşaat, tarım ve tekstil/hazır giyim sektörleri öne çıkmaktadır. Dolayısıyla özellikle inşaattaki daralmanın, kayıtdışında da ciddi iş kaybına yol açtığını söylemek mümkündür. TÜİK’in sigortasız işçilerin boyutunu yansıtmakta yetersiz kalan verilerine göre dahi yüzde 18’in üzerine kayıtdışı çalışmanın olduğu ülkemizde, istihdam daralması Çalışma Bakanlığı verilerinin de oldukça üzerindedir.”