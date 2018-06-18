Resmi rakamlar: İşsiz sayısı yarım milyon azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre mart dönemindeki işsiz sayısı 432 bin azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.

TÜİK, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan işsizlik verilerini açıkladı.

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Buna göre işsizlik oranı yüzde 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 olarak kayda geçti. Tarım dışı işsizlik ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 11,9’a geriledi.

Erkeklerde işgücüne katılım yüzde 0,1 artışla yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 0,5’lik artışla yüzde 33,4 oldu. Genelde ise işsiz sayısı 3 milyon 210 bin kişi olarak kayda geçti.

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15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3.7 puanlık azalışla yüzde 17.7’ye inerken, 15-64 yaş grubunda oran 1.7 azalarak yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

İstihdam arttı

İstihdam edilenlerin sayısı Mart 2018 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.0 puanlık artış ile yüzde 47.1’e çıktı.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azaldı, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 38 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ünü inşaat, yüzde 55,3’ü de hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün payı 0,8 puan azalırken sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.