Resmi rakam: İstanbul Havalimanı inşaatında beş yılda 52 işçi öldü

İstanbul Havalimanı’nın yapım çalışmalarında resmi rakamlara göre en az 52 işçi hayatını kaybetti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Şeker, havalimanı inşaatında 2013-2018 yılları arasında kaç işçinin hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden resmi olarak sordu.

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Cumhuriyet’in haberine göre soruya Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen yanıtta bu süreçte toplam 52 ölümlü iş kazasının yaşandığı aktarıldı.

Sadece iki programlı teftiş

Şeker, CİMER üzerinden ayrıca bu süreçte iş müfettişlerinin inşaatı ne kadar denetlediğini de sordu. Soruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yanıtladı. Buna göre inşaat beş yıl içinde ikisi programlı, üçü iş kazası, 17’si şikayet ve ihbarlar neticesinde toplam 22 teftiş geçirdi, bu teftişler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2 milyon 733 bin 379 TL idari para cezası uygulandı.

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Şeker: Alenen iş cinayetini teşvik

CHP’li vekil üçüncü havalimanı gibi büyük çaplı ve sürekli olumsuz çalışma koşullarıyla gündeme gelen inşaata sadece iki programlı teftiş yapılmasını eleştirdi: “Üçüncü havalimanında resmi verilere göre en az 52 işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmişken, işçiler olumsuz çalışma koşullarına karşı köle değiliz diyerek isyan ederken, devletin sadece idari para cezasını yeterli görmesi alenen iş cinayetlerini, emeğin sömürüsünü teşviktir.”