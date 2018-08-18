Resmi rakam: Almanya’daki ‘potansiyel terörist’ İslamcı sayısı 2 bin 200

Alman güvenlik birimlerine göre Almanya bağlantısı olan ‘potansiyel terörist’ radikal İslamcıların sayısı 2 bin 200’e yükseldi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Alman güvenlik birimleri mayıs ayı sonunda bin 900 kişiyi ‘İslamcı terörist potansiyeline sahip’ olarak sınıflandırmıştı. Bir yıl önce bu sayı bin 700 olarak açıklanmıştı.

Reklam

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı ilk kez Almanya’da selefi çevrelere mensup 11 bin 200 kişinin yakınları hakkında da detaylı bilgi verdi.

Buna göre, Almanya’daki selefilerin yüzde 38’i 26-35 yaşları arasında. Yüzde 35’lik kesim 36 yaşında ya da üzerinde. Yüzde 27’lik kesim 25 yaşın altında. Selefilerin sadece yüzde 12’si kadın. Kadınların yüzde 8’ini sonradan Müslümanlığa geçmiş olanlar oluşturuyor. Almanya’da selefilerin yüzde 90’ı göçmen kökenli.

Reklam

Anayasayı Koruma Teşkilatı’na göre ‘İslamcı terörist potansiyeline sahip’ kişilerin tamamı halihazırda Almanya’da bulunmuyor. Bu kişilerin bir kısmı yurt dışına çıkmış olsalar da Almanya ile sıkı ilişki içinde. Bu kişiler IŞİD’e katılmak için Irak ya da Suriye’ye giden kadın ve erkekler. Aralarında Alman vatandaşı olmayanlar da var. Güvenlik birimleri Almanya’dan IŞİD’e katılmak için ayrılanların, örgütün toprak kaybetmesi sonrasında Almanya’ya dönmesinden endişe ediyor.