Resmi işlem başladı: ‘Ayşe öğretmen’ altı aylık kızıyla cezaevine giriyor!

“Çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan öğretmen Ayşe Çelik’in bugün altı aylık kızıyla cezaevine giriyor.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim 2017’de onanmıştı.

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Çelik, bebeğine hayatının ilk altı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istemişti. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi savcılığa başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine Çelik’in cezasının infazı bugüne ertelenmişti.

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman AYM’ye Çelik’in hapse girmemesi için hak ihlali ve infaz durdurma başvurusu yapmıştı. AYM Çelik için herhangi bir karar vermedi.

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Deran da hapse girecek!

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Çelik ve avukatı Karaman, bugün Diyarbakır adliyesine giderek savcılığa 10 günlük infaz erteleme talebinde bulundu. Ancak savcılık başvuruyu reddetti.

Ne adliye girişinde ne de çıkışında öğretmenin açıklama yapmasına izin verilmedi. Çelik, HDP’li vekil Feleknas Uca ve CHP’li vekil Zeynep Altıok’la evine gitti.

Öğretmen daha sonra Deran ve eşyalarıyla birlikte tekrar adliyeye gitti.

Çelik’in buradan da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüleceği bildirildi.