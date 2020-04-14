Yeni infaz yasası yürürlükte: Binlerce kişiye cezaevinden tahliye yolu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yeni yasayla, cezaevlerinden 90 bine yakın kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus olmak üzere üç yıla çıkarılıyor. Bazı suçlarda cezaların 4’te 3’ü değil, yarı süresi cezaevinde infaz edilecek. Corona virüsü salgını nedeniyle açık cezaevindekilere mayıs sonuna kadar izin verilecek.

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AKP ile MHP’nin hazırladığı, infaz sürelerini ve izinleri düzenleyen yeni tasarı, 4 Nisan’da TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmişti.

Meclis’te muhalefet ile iktidar cephesinin tartışmasına neden olan tasarı, 14 Nisan’ın ilk dakikalarında kabul edilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına gönderilmişti. CHP, kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıklamıştı.

Yasanın tam metni şöyle: