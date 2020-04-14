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Yaramazlara biraz batar!

Yeni infaz yasası yürürlükte: Binlerce kişiye cezaevinden tahliye yolu

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yeni yasayla, cezaevlerinden 90 bine yakın kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus olmak üzere üç yıla çıkarılıyor. Bazı suçlarda cezaların 4’te 3’ü değil, yarı süresi cezaevinde infaz edilecek. Corona virüsü salgını nedeniyle açık cezaevindekilere mayıs sonuna kadar izin verilecek.

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AKP ile MHP’nin hazırladığı, infaz sürelerini ve izinleri düzenleyen yeni tasarı, 4 Nisan’da TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmişti.

Meclis’te muhalefet ile iktidar cephesinin tartışmasına neden olan tasarı, 14 Nisan’ın ilk dakikalarında kabul edilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına gönderilmişti. CHP, kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıklamıştı.

Yasanın tam metni şöyle:

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CHP’li Özkoç: İnfaz yasasını AYM’ye götüreceğiz

İnfaz düzenlemesi Meclis’ten geçti: 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı

‘İnfaz’da ikinci bölüm geçti: Bazı hükümlülere 31 Mayıs’a kadar izin

‘İnfaz’da ilk bölüm geçti: Cinsel saldırı ve uyuşturucu suçluları da açık cezaevine

CHP’li Karabıyık: Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı

İnfaz düzenlemesi komisyondan geçti: 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

CHP grup başkan vekili: İnfaz tasarısı kabul edilebilir değil

CHP’li Tanrıkulu: İnfaz yasası eksik, siyasetçiler ve gazeteciler de dahil edilmeli

Yeni infaz düzenlemesi: Cezaevlerinden 90 bin kişi çıkacak

İnfaz düzenlemesi: Taslağa uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da eklendi

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