Resmi Gazete’de yayınlandı: 24 Haziran’da altı isim cuhmurbaşkanlığına aday

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri resmen ilan etti.

100 bin imza ile aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

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İmza verme işlemi dün akşam sona erdi. Buna göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise yeterli sayıya ulaşamadı.

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YSK’nın geçici aday listesi de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu bağımsız olarak; Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş parti adayı olarak pusulada yer alacak.