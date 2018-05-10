Diken

Yaramazlara biraz batar!

Resmi Gazete’de yayınlandı: 24 Haziran’da altı isim cuhmurbaşkanlığına aday

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri resmen ilan etti.

Fotoğraf: Reuters

100 bin imza ile aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

Reklam

İmza verme işlemi dün akşam sona erdi. Buna göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise yeterli sayıya ulaşamadı.

Reklam

YSK’nın geçici aday listesi de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu bağımsız olarak; Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş parti adayı olarak pusulada yer alacak.

‘İmza’da son: Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek 100 bini geçti, Öz 2 bin 900’de kaldı

‘İmza’da son durum: Perinçek beşinci günde 88 bini gördü

Seçime doğru: Toplamda 308 milyon oy pusulası basılacak

Adım adım: YSK ve ‘e-devlet’ üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

İYİ Parti ‘234 bin imza’da bitirdi: Amaca ulaşıldı, 24 Haziran için seferber olalım

Bahçeli ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’nda ısrarlı: Tezgah mı var?

AKP’nin YSK temsilcisi: İmza listelerinin gizliliği olmaz, isteyip itiraz edeceğiz

Hukukçu Kazan seçmenleri uyardı: YSK kaydınıza bakın, adresiniz değişmiş olabilir

Seçim kampanyasında cumhurbaşkanına her şey serbest!

Cumhurbaşkanı ve vekil adaylarına kolaylık: Diplomalara noter onayı kalktı

Sonra mı tartışalım? YSK başkanına göre seçim güvenliğini şimdiden tartışmak yanlış

YSK’dan madde madde seçim yasakları

Seçim takvimi netleşti: Gün gün ne olacak?

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

BM’den seçim öncesi çağrı: Güvenilirlik için OHAL’i kaldırın

  Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 24 Haziran’dan önce seçim güvenilirliğini sağlamak için Türkiye’ye OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde bir açıklama yapan el Hüseyin, “Muhalif görüşlerin ve itirazların iktidar partisi tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir seçimlerin yapılabileceğini düşünmek zor” dedi. […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...