Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa ve Ensar protokol listesinde

İsmailağa ve Ensar gibi Türkiye genelindeki 265 ‘vergi muafiyetine sahip’ vakıf, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle protokol listesine eklendi.

‘Resmi kutlamalar ve bayram törenleri’ protokol listesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetim kadrosunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da yer alıyor.

Reklam

Sözcü’den Deniz Ayas’ın haberine göre, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Tören ve Kutlamalar Yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2012 tarihli yönetmeliğe yapılan ekleme ile ‘kamu yararına çalışan dernek başkanları’nın yanına ‘Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları’ da eklendi.

Resmi protokol listesine 18’inci sıradan dahil olan 265 vakıf arasında kamuoyunda İsmailağa Cemaati’nin vakfı olarak bilinen İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Ensar Vakfı da bulunuyor. Ensar Vakfı’nın başkanlığını İsmail Cenk Dilberoğlu yaparken, resmi internet sitesinde İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın başkanı ve yönetim kurulunun kimlerden oluştuğu belirtilmiyor.

Yönetmelikle birlikte İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Ensar Vakfı’nın genel başkan ve şube başkanları, ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve Atatürk günlerinde protokolde yer alabilecek. Örneğin İsmailağa Cemaati’nin temsilcileri, valiliklerin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan, kentlerin meydanlarında yapılan ‘Atatürk’ün kente gelişi’ gibi kutlamalarda protokolde yer bulabilecek.