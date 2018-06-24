Resmi döküm: 362 olay, 29 kişiye yasal işlem, sekiz yaralı

İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre bugünkü seçimlerde 100’ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleşti.

AA’nın haberine göre seçim günü meydana gelen olaylar açısından bugünkü, son dört seçime göre, en az olayın yaşandığı seçim oldu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı.

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Seçimlerde 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldı.

Sekiz kişi, hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı.

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Erzurum’da iki kişinin ölümü, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, husumetten kaynaklandığı ifade edildi.