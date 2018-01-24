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Yaramazlara biraz batar!

Resmi açıklamayla ‘finale doğru’: ‘Fi’ sezonu ‘Çi’ üç bölüm sonra veda ediyor

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Yazar Azra Kohen’in ‘Fi-Çi-Pi’ üçlemesinden uyarlanan internet dizisi ‘Fi’nin ikinci sezonu ‘Çi’nin üç bölüm sonra final yapacağı resmi olarak açıklandı.

Senaryosunu Nükhet Bıçakçı’nın yazdığı ‘Fi’nin yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, oyuncu kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinççi, Sezin Akbaşoğulları, Nehir Erdoğan, Nur Fettahoğlu yer alıyor.

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Toplamda 48 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de, ‘Fi’nin yayınlanan 15 bölümü 17 milyon izleyici ve 100 milyon izlenmeye ulaştı.

‘Puhu TV’nin istatistiklerine göre dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünü üç günde 4 milyon kişi izledi.

Dizinin ikinci sezonundan şu ana kadar yedi bölüm yayınlandı.

Kohen tartışması

Online dizi ve film platformu ‘Puhu TV’ tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dizinin iki sezon halinde 12’şer bölüm olarak sürdürülmesi planlandığı, yayın öncesi duyurulmuştu.

Ancak ikinci sezonun başından bu yana, üçlemenin yazarı Kohen’in isteğiyle dizinin dört sezon yerine iki sezonda final yapacağına dair haberler çıkmış ancak bugüne kadar durumla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından Fi-Çi’nin 3 bölüm sonra final yapacağı, “Sır perdesi kalkıyor, gerçekler ortaya çıkıyor. Son 3 bölüm. Geri sayım başlasın!” mesajıyla yayınlanan bir video ile duyuruldu.

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