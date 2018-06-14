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Yaramazlara biraz batar!

Resmi açıklama: TSK ve ABD ordusu Menbiç planında anlaştı

 

Genelkurmay başkanlığı, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin ‘Menbiç Uygulama Planı’nda mutabık kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Haziran’da Suriye’nin Menbiç kentinin kontrolünün YPG’den alınmasına ilişkin yol haritası üzerinde  uzlaşmaya varmıştı. Konunun teknik detaylarının iki ülke askeri uzmanlarının yapacağı görüşmede netleştirileceği belirtilmişti.

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Genelkurmay’dan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırılmıştır.”

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