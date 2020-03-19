Resmi açıklama: İran’da her 10 dakikada bir kişi ‘corona’dan ölüyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede her 10 dakikada bir kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tahran’da banka çalışanları koruyucu giysiler kullanıyor. Fotoğraf: Reuters

İlk vakanın 19 Şubat’ta görüldüğü İran’da dün can kaybının 1135’e yükseldiği, vaka sayısının ise 17 bin 361 olduğu açıklanmıştı. Ölü sayısı bugün 149 kişilik artışla 1284’e yükseldi.

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Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir saatte yaklaşık 50 kişinin corona virüsüne yakalandığı bilgisini de paylaştı.

Cihanpur, vatandaşlarını, Nevruz tatilinde yolculuk yapmamaları ve akraba ziyaretlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

Tahran’daki Şuhedayi Pakdeşt Hastanesi doktorlarından Şirin Ruhanirad’ın corona nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Doktorun sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle tedavi görürken bile hasta kontrolü yaptığı görüntüler televizyonda yayınlandı. İran’daki corona salgınında şimdiye kadar 10 doktor, dört hemşire hayatını kaybetti.