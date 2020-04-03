Resmi açıklama geldi: Elektrik ve doğalgaz faturası nasıl kesilecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), üç ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturalarının düzenlenmesine ilişkin uygulamanın detaylarını anlattı.

Fotoğraf: DHA

EPDK’nın yazılı açıklamasında, Kıyasen Fatura Düzenlemesi’ndeki amacın, tüketiciler ile çalışanların izolasyonunun sağlanması ve sağlığın korunması olduğu belirtildi.

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Kıyasen Fatura Düzenlemesi’nin üç ay süreyle uygulanacağı belirtilerek, uygulamanın, her yerde değil, ‘sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için’ hayata geçirileceği dile getirildi. Tüketicilere faturaların posta, kargo, SMS, e-fatura ve e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacağı belirtildi.

EPDK, uygulamanın detaylarını madde madde anlattı:

*Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacaktır.

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*Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacaktır.

*Mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacaktır.

*Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Tüketicilerimiz kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumumuzun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecektir.

*Alınan kararla vatandaşlarımızın faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılması söz konusu değildir.

*İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işyerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır.

*Meskenler için ise tüketimin olmadığı şirketler tarafından tespit edilebilen öğrenci evi, karantina veya sağlık sebepleri ile boşaltılan evlerde tüketimin olmaması nedenleri ile zaten kıyasen bir fatura çıkartılması söz konusu olamaz, bu şekilde tüketimi olmayan ve kapalı olan yerlere fatura düzenlenmeyecektir.