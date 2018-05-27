Diken

Yaramazlara biraz batar!

Resmi açıklama: Deyr ez Zor’da dört Rus askeri öldürüldü

 

Rusya, Suriye’nin Deyr ez Zor kentinde düzenlenen saldırı sonucunda dört Rus askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını duyurdu.

Deir Ez Zor’daki Rus danışmanlar YPG’den IŞİD’li Rus’ları teslim alırken imzaladıkları protokolle gündeme gelmişti.

Sputnik’in aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında şu bilgiler verildi: “Birkaç militan grubu (örgüt adı verilmiyor), gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten iki Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan beş asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra iki asker daha hastanede hayatını kaybetti.”  

Reklam

Bakanlık, yaklaşık bir saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip altı aracın imha edildiğini ve hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de bildirdi.

Rusya’nın bölgede Suriye ordu birliklerinin yanında, rütbesi generale kadar çıkan çok sayıda ‘danışman‘ statüsünde subayı bulunuyor.

Reklam

YPG komutanı: Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin yedi, Rusya’nın dört askeri üssü var

 


SON HABERLER

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiliz ekibi Liverpool’u 3 – 1 mağlup eden İspanyol temsilcisi Real Madrid, Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...