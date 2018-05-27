Resmi açıklama: Deyr ez Zor’da dört Rus askeri öldürüldü

Rusya, Suriye’nin Deyr ez Zor kentinde düzenlenen saldırı sonucunda dört Rus askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını duyurdu.

Sputnik’in aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında şu bilgiler verildi: “Birkaç militan grubu (örgüt adı verilmiyor), gece saatlerinde Deyr ez Zor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten iki Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan beş asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra iki asker daha hastanede hayatını kaybetti.”

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Bakanlık, yaklaşık bir saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip altı aracın imha edildiğini ve hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de bildirdi.

Rusya’nın bölgede Suriye ordu birliklerinin yanında, rütbesi generale kadar çıkan çok sayıda ‘danışman‘ statüsünde subayı bulunuyor.