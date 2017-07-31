Resmen açıklandı: Osmanlısporlu Ndiaye Galatasaray’da

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Galatasaray, Osmanlıspor’un Senegalli orta saha oyuncusu Papa Alioune ‘Badou’ Ndiaye’nin transferini borsaya bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, transfer için Ndiaye ve Osmanlıspor’la görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Reklam

Galatasaray’ın, başkent ekibine bonservis bedeli olarak 7 milyon avro (yaklaşık 29 milyon lira), dört yıllık anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncuya ise 2 milyon 200 bin avro (yaklaşık 9 milyon lira) yıllık ücret ödeyeceği belirtiliyor.

Osmanlıspor’un Norveç’in Bodo Glimt takımından transfer ettiği Ndaiye, 75 maçta 18 gol ve yedi asiste imza attı.